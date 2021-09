Nyhende

Eit selskap som heiter Open Ocean Farming AS har sendt uttale til kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune der dei ber om at kommunen set av høveleg areal for nedsenkbare akvakulturanlegg i kommunens arealplan. Vidare ber dei om at det blir lagt inn ei formulering i plandokumentet til arealplanen som opnar for at udisponert areal kan nyttast til uttesting og drift av ny og framtidsretta oppdrettsteknologi.