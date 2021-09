Nyhende

Bakgrunnen for spørsmålet er avtalen mellom Venstre, Stad Ap og Stad Høgre, der det i klartekst står at Venstre skal ha ordføraren i valperioden (2019-2023). Regelverket er også slik at berre faste medlemmer av formannskapet kan veljast som ordførar. I dagens formannskap i Stad kommune, har Venstre tre representantar; Ordførar Alfred Bjørlo, Helle Thomassen Frogner og Gunnar Silden. Gunvald Ludvigsen blir fast medlem av formannskapet om dagens ordførar går ut.