Ønskjer tips om mørke veglys

Nyhende

Det nærmar seg mørketid, og Stad kommune vil gjerne ha inn tips om veglys som er ute av drift. Kommunen ynskjer å vere litt i forkant. Ein slik offensiv vil vere rasjonelt både for mottak og handtering av meldingar frå publikum, og for planlegging og utføring av reparasjonsarbeidet. Primært ønskjer kommunen innspel på e-post, og det er viktig at gateadresse, og helst kart er med, slik at det er lett å finne ut kvar dette er. For kommunen er det viktig å sortere om det er kommunale veglys eller andre eigarar. Det er viktig at meldar og kontaktinfo er med, slik at det er råd å ta kontakt tilbake. I kommunen er det Dag Petter Leite som handterer gatelysinnspela, opplyser einingsleiar Hans Peter Eidseflot.