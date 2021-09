Vil imøtekome krava

Nyhende

Fjordabladet har kontakta Jon Grebstad, dagleg leiar og bergteknisk ansvarleg for Volda Maskin AS. Han seier at dei vil spele på lag med dei som bur i området. Han tykkjer at det er fornuftige argument som har kome fram i samband med søknaden deira om å få drive masseuttak i Leivdalsmona.