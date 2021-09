Her kan du følgje Fjordabladet sin valdebatt

Nyhende

Alle som er interesserte i politikk, går nokre spennande dagar i møte. Det gjeld ikkje minst dei som har sagt seg villige til å representere vår valkrins på Stortinget dei komande fire åra. Den siste meiningsmålinga som Respons Analyse har gjort for VG og BT, og som er publisert i dag, den 2. september, viser at Senterpartiet, om målinga hadde vore val, hadde fått inn to representantar. Målinga viser også at Torbjørn Vereide ville kome inn på Stortinget. Det same ville Alfred Bjørlo (V). Så er det slik at målingar er målingar og val er val. Uansett, spennande blir det.