Dette er skuleveg og mykje brukt turveg

Nyhende

I driftsplanen som Volda Maskin har fått utarbeidd og som ligg ved konsesjonssøknaden står det at det ikkje er behov for spesielle tiltak for å avgrense trafikkbelastninga i nærområdet. Dette er det ikkje alle som er samde i. I samband med høyringsrunden har Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) fått inn fleire høyringsfråsegner som gjeld vegen.