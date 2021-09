Det er aktuelt med tidsavgrensa køyreforbod

Nyhende

Einingsleiar kommunalteknikk i Stad kommune Hans Peter Eidseflot konstaterer at tiltaket må ha tilkomst via kommunal veg, og at i dette tilfellet er to alternative ruter. Den kommunale vegen er relativt smal, ned mot 3,6 meter brei, i begge retningane. Der er relativt få møteplassar, og dessutan hus tett inntil vegen. Kommunen støttar i stor grad dei framlegga om avbøtande tiltak som har kome frå Hjelle krins utviklingslag for å dempe dei trafikale ulempene.