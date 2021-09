Nyhende

Har søkt om konsesjon for masseuttak i Leivdalsmona Volda Maskin AS har sendt søknad til Direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon etter minerallova for Leivdalsmona masseuttak.

Statens vegvesen har som sektoransvarleg for framkomelegheit og trafikksikkerheit uttalt seg om konsesjon for masseuttaket i Leivdalsmona. Vegvesenet peikar på at tilkomst frå masseuttaket til E39 synast å vere via kommunalveg KV9010. Denne vegen leier til E39 i vest ved Hjelle skule, og i aust via fv. 5744. Transport av massar medfører auka trafikk på den kommunale vegen, og vegvesenet ber Volda Maskin AS om å avklare med vegeigar kva konsekvensar transport av massar vil få for mjuke trafikantar. Deler av den kommunale vegen er også skuleveg.