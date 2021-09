Folket «øydelegg», men får rett

Nyhende

I 1972 vart dei styrande i Noreg overraska over at fleirtalet røysta nei til norsk medlemskap i EEC. Folket fekk refs frå herskarane; No hadde nei-sida skada framtida til landet. Men så gjekk det godt for Noreg utanfor EEC. Ei regjering samansett av Nei-partia forhandla fram ein handelsavtale som frå 1973 gav oss frihandel med bortimot alle industrivarer. Men sa herskarane at dei tok feil, og at folket valde rett?!

Ny runde

Ja-sida var kreative og stod på for få Noreg inn i EU og forhandla fram ein eigen avtale som kunne få oss inn i to trinn. Trinn ein var EØS, «Det europeiske økonomisk samarbeidsområde». Det galdt frå 1. januar 1994, utan folkerøysting. Folkerøystinga 28. november 1994 sa nei til EU, Europaunionen. Etter 400 år i union med Danmark og frå 1814 til 1905 med Sverige hadde ikkje ordet union særleg god klang i Noreg. I siste partileiardebatten før folkerøystinga prøvde statsminister Brundtland seg med ein vri; union måtte vi forstå var nærmast å samanlikne med engelsk «union», altså fagforeining. Dette vart for grovt, og eg trur Brundtland oppfatta det, for vi høyrde ikkje meir til denne nyskapande omsetjinga. Ja-sida vurderte før avrøystinga at Noreg ville tape 100 000 arbeidsplassar dersom vi sa nei EU. Men etter at vi sa nei i 1994 har det gått svært godt med Noreg. Kan ikkje ja-sida greie å glede seg over at Noreg har hatt ei god utvikling utanfor EEC/ EU, og samstundes vedgå at deira pessimistiske framtidsutsikter slett ikkje slo til?

EU veks; inneheld sjølvsagt spenningar

Nye statar gjekk inn i EU, som vaks til 31 medlemsstatar. Eit så stort og samansett prosjekt som EU inneheld sjølvsagt mange spenningar. Det vart tydeleg at ja-sida hadde undervurdert indre spenningar då eit fleirtal på 51.9 prosent i Storbritannia i 2016 røysta ja til å gå ut av EU, der dei hadde vore medlem sidan 1973. Frå 1. februar 2020 er Storbritannia ikkje medlem av EU. For Storbritannia ser det ut til å gå alminneleg greitt å verte einige om ein ny handelsavtale med EU. Men seier herskarane i Noreg at dei er glade for at dette går greitt? Og at dei reknar med det vil også vil gå greitt å få til handelsavtale mellom Noreg og Storbritannia?

Feilteljing

At Storbritannia forlet EU, gjer sjølvsagt at talet statar i EU har minka frå 31 til 30 statar. Men fleire månader etter utmeldinga står det framleis i informasjon frå den norske regjeringa at EU har 31 statar som medlemer. Ligg det noko sårt under feilteljinga. Eg prøver meg som hobbypsykolog, i spørsmålsform; Er det så tungt for ja-sida at det går godt for Storbritannia utanfor EU at det vert vanskeleg å telje til 30? Så lenge Storbritannia var medlem i EU, gjekk opp mot 80 prosent av norsk industrivareeksporten til EU. Etter Brexit er rett tal knapt 60 prosent. Men regjeringa informerer at eksporten vår til EU framleis er 80 prosent, som om Brexit aldri har skjedd. Personar frå norsk ja-side spådde at økonomien i Storbritannia utan EU-medlemskap ville falle saman. IMF, Det internasjonale pengefondet, presenterte 27. juli prognosar for økonomisk vekst i mange land. Forventa vekst for Storbritannia i 2021 og 2022 sette IMF høgre enn for Tyskland , Frankrike og Italia, dei tre største økonomiane i EU no. Britane sin eksport til EU har auka sterkt. Både i mai og juni 2021 var eksporten større enn den var før britane forlet EU.

Motstanden mot EØS-avtalen veks

Eg trur at den avtalen vil verte sagt opp, og at ein betre avtale for Noreg vil kome fram gjennom forhandlingar. I denne nye avtalen vil Noreg vedta sine eigne lover i staden for å kopiere lover EU lagar. Gjennom EØS overlet Noreg meir og meir styring på felt som er grunnleggjande viktige for vårt samfunn. Å ta over styringa av jernbanene sine sjølve var noko av det første Storbritannia vedtok etter Brexit. Å overlate jernbanene til fri konkurranse mellom store selskap i EU har gjeve britane dårlegare jernbanetenester og ei oppsplitting av kven som har ansvar for ulike deler. Nokon har ansvar for å køyre toga, andre for skjenene. Dette fungerer dårleg[AG1] .

EU- byrå

EU opprettar såkalla byrå som skal styre utviklinga på tildelte felt. Dette er ei nyskaping for å sentralisere makt i EU. For Noreg er EU sitt energibyrå, ACER, ekstremt viktig. Norsk styring med elektrisiteten vår har lagt viktige deler av rammene for samfunnsutviklinga vår. ACER vert no utforma i EU, heilt fritt for norsk politisk styring. Ei ny regjering må ikkje gje frå seg styring over elektrisiteten til ACER!

Å forstå viljen til norsk sjølvstyre

Ja- sida har heile tida, både i 1972, i 1994 og no undervurdert kor sterk viljen til nasjonalt sjølvstyre i Noreg har vore og er. Eg kan tilrå ja-sida å studere norsk historie i tida med union med Danmark og seinare Sverige. Det kan føre til at dei forstår betre den sterke viljen til nasjonalt sjølvstyre i Noreg. I 1905 var det 184 som røysta ja til å halde fram unionen med Sverige!

Konklusjon

Gjennom EØS har EU-reglane fått forrang over norsk lov. På den måten har EØS-avtalen blitt ei tvangstrøye som tvingar Noreg til å auke privatisering og høgrepolitikk. Når makt vert flytta frå folkevalde organ og over til EU, vert demokratiet svekka. Noreg må krevje at vi skal ha styring med arbeidslivet, jernbana og kraftpolitikken sjølve. Difor jobbar Raudt for at EØS skal erstattast med ein ordinær handelsavtale. Fram til det skjer, krev Raudt at til dømes norske tariffavtalar og arbeidslivslover skal gå framom EØS-reglane.