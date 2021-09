‒ Er helsevesenet i kommunal sektor i ferd med å kollapse?

Nyhende

I dag mangler vi i Norge 7000 sykepleiere og spesialsykepleiere. I 2035, om bare 14 år vil Norge mangle om lag 31 000 sykepleiere, om vi ikke tar grep nå.

Bare i Vestland fylke mangler vi 575 sykepleiere og 150 spesialsykepleiere. Undersøkelser som NSF Vestland har gjennomført viser at sykepleievakter i økende grad blir erstattet med ufaglærte, ved sykdom og annet fravær.

Våre hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund Vestland forteller at utlyste sykepleierstillinger i kommunal sektor har få, eller ingen søknader. Dette er en varslet krise.

Få kommuner i Vestland bruker lønn som virkemiddel for å rekruttere sykepleiere.

Det må vedtas en bemanningsnorm i kommunal sektor slik at arbeidsbelastningen og tidspresset blir mindre, samt gjøres vedtak om lønnstillegg både for å beholde og for å rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere.

Vi står på kanten av stupet, og gjør vi ikke noe nå, vil hele Norge kollapse. Vi er avhengig av et velfungerende helsevesen både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten for at Norge som samfunn skal fungere. Uten et velfungerende helsevesen vil vi som samfunn bli satt 50-100 år tilbake i tid. Der ansvaret for gamle og syke blir overlatt til barn, barnebarn og andre pårørende. Dette er en utvikling som vi må snu, og det må gjøres nå, før det er for sent. For «bikker» vi over kanten, slik situasjonen er i ferd med å gjøre nå, vil det bli svært vanskelig å snu.

BT skriver 22. august 2021, at Bergen kommune har måttet legge til side lovpålagte oppgaver for å prioritere liv og helse. Byråd Beate Husa beskriver en situasjon der det er kritisk mangel på folk. Både nabokommunene og Helse Bergen har blitt forespurt om å avhjelpe Bergen kommune, uten at noen foreløpig har kunnet avse personell for å imøtekomme Bergen kommune sine behov.

Utviklingen i Bergen kommune er nok bare toppen av isfjellet. I løpet en 5-10 års periode vil vi som samfunn få en tilsvarende situasjon i de andre kommunene i Vestland, om vi ikke tar grep nå.

For å snu utviklingen må det vedtas en bemanningsnorm, slik at arbeidsbelastningen og tidspresset blir mindre for de ansatte i helsevesenet. Både sykepleiere og helsefagarbeidere er utslitte. De velger bort kommunal sektor, for belastningen er for stor. Vi som samfunn må snu denne utviklingen. Vi må gjøre det mer attraktivt å jobbe ved de kommunale sykehjemmene og i hjemmetjenesten.

For kollapser helsevesenet, kollapser hele Norge!