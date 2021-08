Politikarar i Stad – høyr på folket

Nyhende

HYBRIS:

HYBRIS kalla dei gamle grekarane det når mennesket blei for overmodig i sitt forhold til naturen.

Er det HYBRIS Stad kommune og lokalpolitikarane er i ferd med å gjere seg skuldige i?

Mykje tyder på at det er tilfelle.

Sjokkbølgjer – folk langs fjorden er fortvila

Stad kommune sende sjokkbølgjer inn over bygdene langs Nordfjorden då kommunen laga det første utkastet til sjøarealplan, og pepra fjorden med oppdrettsanlegg. Like eins vakte det forbitring at omsynet til bruken av sjøområda til rekreasjon for fastbuande og besøkande var totalt ignorert i planen.

At reaksjonane er sterke viser dei mange innlegg og innslag i media. I tillegg viser dei nærare 20 bannera langs RV 15, eit klart nei til fleire oppdrettsanlegg i fjorden vår.

Dessutan finn ein det uakseptabelt at miljøomsyn på same måten er ignorert. Og det i ein situasjon der Oslofjorden nærast er død etter å ha blitt brukt som søppelkasse i tiår etter tiår, og Fiskeridirektoratet åtvarar mot å ete brosme(botnfisk) i Sognefjorden og Hardangerfjorden.

Skal også Nordfjorden bli øydelagt på same måten som ein søppelplass for kortsiktige næringsinteresser?

Som dessutan brukar fjorden, som er allemannseige, så å seie gratis.

Ein fjord der biologisk mangfald er øydelagt, og trivsel og friluftsaktivitetar for mange vil forsvinne. ER DET I FOLKET LANGS FJORDEN SI INTERESSE?

Sjølvgode politikarar

Mange vart skremde av kommentarar frå enkelte politikarar då første planen blei lagt fram. Ein stiller spørsmålet om dei manglar demokratisk forståing. Dei synest å gløyme at dei skal representere folkeviljen. Dei er trass alt valde av folket, og dermed ikkje vere i utakt med folket og promotere eigne kjepphestar i det som er eit tillitsombod.

Vi kan ikkje ha det slik at det er eit Demokratisk underskot i kommunen vår! Folkeviljen skal råde!

Vi treng ein politikk som tek kampen opp for vanlege folks rettar, her under Allemannsretten, som sikrar fri ferdsel i utmark og på sjøen for alle. Ikkje ein politikk som først og fremst tener snevre kommersielle interesser.

Vi treng levande fjordar og urørt natur.

‒ Norsk havbruk er ikkje berekraftig

I eit innlegg i næringslivets eiga avis, Dagens Næringsliv, vert det reagert på ukritisk framsnakk og skamros av næringa. Til og med vert det nekta for fakta. (dn.no 23.08.2021).

Kort oppsummering (dn.no)

1. Siste rapport for Vitenskapelige råd for lakseforvaltning slår fast at oppdrettsnæringa utgjer det største trugsmålet mot laksestammen, som er kritisk truga av lakselus. Dessutan er det framleis problem med rømt oppdrettslaks og genetisk forringing av villaksstammane.

2. Med omsyn til oppdrettslaksens eiga dyrevelferd er og situasjonen trist. Dødstala er enorme, 20-25%, eller over 50 millionar døde laks per år i heile landet. Dessutan døyr cirka 50 millionar leppefiskar i merdane årleg, altså om lag 150 000 per dag. Skyhøg dødsrate er faktisk det normale i norsk havbruk. Med over 100 millionar døde fiskar i merdane kvart år.

3. Så er det lokale utslepp: I motsetning til norsk landbasert industri, har oppdrettsnæringa nærast fått blankofullmakt til utslepp i fjordane. Avfall frå fisken, fôrrestar, og ikkje minst kjemikaliar i samband med lusebehandling vert dumpa rett i sjøen, til skade for kystreker og andre skaldyr.

Oppdrettsnæringa er også desidert størst når det gjeld utslepp av næringssalt som fosfor og nitrogen. Næringa står for rundt 80 % av samla utslepp til norske fjordar, inkludert naturleg avrenning.

«Forureinar skal betale»-prinsippet gjeld tydelegvis ikkje for akkurat denne næringa!

4. Næringa er ikkje i samsvar med EUs krav om: Vern av artsmangfald og sunne økosystem, og berekraftig bruk av vatn og marine ressursar.

Ein kan undrast på kvifor det er så vanskeleg å ta slike fakta inn over seg, og tvert imot late som havbruksnæringa er problemfri.

Kan det ha å gjere med at næringa representerer sterke kapitalinteresser, og er ei av dei mektigaste pressgruppene i landet?