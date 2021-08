No kan du stille spørsmål til politikarane

Nyhende

Komande torsdag, 2. september klokka 17.30, arrangerer Fjordabladet valdebatt på kjøpesenteret Alti på Nordfjordeid.

Vi veit at du som veljarar har saker som opptek dei, og spørsmål som du gjerne kunne tenkt deg å få svar på frå politikarane. No har du moglegheit til å sende spørsmåla dine til redaksjon@fjordabladet.no så vil Fjordabladet adressere spørsmål til politikarane for deg.

Frist for å sende inn spørsmål er torsdag 2. september kl. 15:00

Debatten vert også sendt direkte på www.fjordabladet.no frå klokka 17:25 torsdag 2. september.