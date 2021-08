‒ Høgt heng dei, og sure er dei

Nyhende

I år kan alle epledyrkarar gle seg over eit godt rognebærår, i motsetning til i fjor. Dermed unngår dei herjingane til rognebærmøllen, som er det skadedyret på eple dei er mest redde for. Det er rogn som er den naturlege vertsplanten, men i år med lite rognebær legg den egga på eplekart i juli. Larvane vert klekte etter om lag eit par veker, og borer seg inn i epla, der dei lagar brune gangar på kryss og tvers i fruktkjøtet. Etter to månader vert larvane vaksne, går ut av epla og forpuppar seg i jorda. Neste sommar er så den vaksne rognebærmøllen klar til å jakte på rognebær eller eple.