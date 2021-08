Nyhende

Det var i mars i år at mannen køyrde bil trass i at han var påverka av alkohol og narkotiske stoff. Blodprøve tatt av han klokka 04.30 viste ein alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,26 promille, og påverka av klonazepam og buprenorfin tilsvarande over 0,5 promille.