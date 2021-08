Ønskjer vi bønder og jordbruk i Sogn og Fjordane?

Nyhende

Ein skulle tru at pandemi, bondeopprør og klimautfordringar førte til at matproduksjon, sjølvforsyning og jordbruk kom på dagsordenen i denne valkampen. Slik har det ikkje vore. Ikkje eingong i Sogn og Fjordane. Eit fylke der mange av oss er bønder, bur i jordbrukbygder og der vi alle kjenner nokon som driv ein gard.

Bøndene produserer mat, steller landskap og legg grunnlag for arbeidsplassar på Felleskjøpet, Norturaanlegget i Førde og meieriet på Byrkjelo. Visste du at èin jobb i jordbruket gjev to jobbar lokalt?

I fylket vårt har vi mange små bruk som byggjer på bruk av lokale ressursar. I dag sit ein ikkje att med ei anstendig timeløn for å drive eit gjennomsnittleg sauebruk eller mjølkebruk i Sogn og Fjordane. Siste åra har utgiftene stige meir enn inntektene. Matproduksjon og stell av kulturlandskap blir gjort delvis på dugnad av bønder. Vi bur i eit vakker fylke, men areala er tungvinte og arbeidskrevjande. Korleis ville fylket vårt sett ut utan bønder? Dette er eit spørsmål aller veljarar bør stille seg før dei går til valurnene i år.

Bondeopprøret har vore med å setje fokus på kor dårleg økonomien er for bønder. Mange har gjort som politikarane har sagt. Dei har satsa, investert og blitt større. Dei har ikkje fått betre økonomi av den grunn. Dei spring berre fortare. Retninga på jordbrukspolitikken mot færre og større bruk er feil. Har ein utvikling i feil retning, blir det berre seigpining å bremse utviklinga. Ein må snu.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gått gjennom programma til dei ulike politiske partia for å sjå kven som har den beste jordbrukspolitikken basert på om dei vil

· Tette inntenktsgapet innan fire år

· Auke sjølvforsyningsgraden

· Styrke velferdsordningane

· Behalde samvirkemodellen og marknadsreguleringa

· Styrke importvernet

· Ha tak på tilskot og produksjonar

Dette er grunnleggande tiltak for å kunne styrke økonomien i jordbruket og kanskje stoppe nedgongen i tal bønder i Sogn og Fjordane.

Sosialistisk Venstreparti seier noko om alle desse seks områda i programmet sitt.

Senterpartiet, Rødt og MDG har med fem av punkta, Arbeiderpartiet har med fire, og Kristeleg Folkeparti har med tre.

Regjeringspartia Høgre og Venstre søttar ikkje nokon av punkta. Det gjer heller ikkje FRP.

I Sogn og Fjordane er talet på bønder halvert siste ti åra, og snittalderen blant bønder er aukande.

Skal vi ha jordbruk i heile landet også etter komande stortingsperiode, må vi stemme på politikarar som vil ta grep som gjer at yngre ser det å drive gard som eit fornuftig alternativ både økonomisk, arbeidsmessig og med tanke på å få familie.

Då bør ein stemme på dei partia som vil ta grep som kan styrke jordbruket gjennom dei seks punkta vi har sett opp over her.