På utflukt i ytre

Turnemnda, i samråd med styret i Eid Pensjonistlag, kunne tilby medlemer ein dagstur med buss 18. august. Smittevernlegen i Stad gav klarsignal for turen. 20 forventningsfulle pensjonistar møtte opp ved Eid Kyrkjetun og var klare for utflukt. Dette var første turen på lang tid. At første delen av turen skulle gå til Ulvesund fyr var kjent, men kva reisemål skulle andre del av turen ha? Det var hemmeleg.

På vegen

Sjåfør på bussen var Håvard Orheim frå Orheim Turbuss og reiseleiar og fotograf var Thorleif Jakokobsen, medlem i turnemnda til Eid Pensjonistlag.

Thorleif ønskte alle «om bord» velkomne til turen. Både Håvard og Thorleif viste gode lokalkunnskapar og kunne fortelje detaljar om bygningar, bauta og stader vi såg. Med mikrofon var det lett for alle i bussen og få med det som vart fortalt. Det vere seg bauta ved Stårheim kyrkje, på garden Lund og krossen som står mellom Midthjell og Lefdal. Segn fortel at slike krossar vart sett opp i kristningstida 950–1050 i påvente av bygging av kyrkjer. Den krossen som står i dag er ein kopi, som vart sett opp i august 1994, då den originale krossen var i Historisk Museum sitt eige og ikkje vart utlevert attende til bygdefolket. Vi fekk historier om kyrkjene og steinhuset i nærleiken av Bryggja, som aldri vart ferdigbygd. Men kvifor fekk vi aldri vite ….

I Deknepollen passerte vi plassen der ferja gjekk til Måløy før Måløybrua var bygd og den gamle Sildoljefabrikken, som sende sildelukta langt innover Nordfjorden – med den rette vindretninga. Ein av deltakarane, som vaks opp på Bryggja, fortalde at kleda deira var fulle av sildoljelukt når dei i gamle dagar kom heim frå dansefest i Deknepollen. Vidare passerte vi bedrifta Selstad, som lagar og reparerer tau og liner, Ulvesund Formelfabrikk og Hagevik Tøndefabrikk. Vegen var veldig smal, men liten trafikk og dyktig sjåfør gjorde at vi kom vel fram til Ulvesund fyr. På grunn av at snuplassen ved fyret var for liten til at bussen kunne snu der, køyrde vi vidare til Osmundsvåg for å kunne snu bussen. Osmundsvåg er den siste bygda som ligg ved vegen som startar i Deknepollen og som går nordover på sørsida av Ulvesundet. Bygda ligg, som namnet seier, rundt ein våg og var i gamle dagar eit viktig senter som handels- og gjestgjevarstad. I fyrvaktarbustaden, er det i dag laga til kiosk og kafé/serveringsstad. Vi vart tekne varmt imot av noverande fyrvaktar Sølvi Helèn Hopland Aemmer. Ho hadde to medhjelparar og dei serverte oss ei raus skål med Fyrets fiskesuppe og nysteikte grove rundstykke til, samt heimelaga saft. Seinare fekk vi kaffi og blåbærpai med is til. I hagen rundt bustaden veks det frukt, bær og vekstar som dei nyttar til hushaldet. Nydeleg måltid og heilt utruleg atmosfære. Sølvi underheldt oss med flott gitarspel og song og fortalde oss historia til Ulvesund fyr og gripande historier om tidlegare fyrvaktarar og familiane deira. Ho har også skreve ei jubileumsbok, ei praktbok på 236 sider med mange foto, som fortel om 150 år med Ulvesund fyr (1870–2020) og som er verdt å kjøpe og lese.

Så takka vi for oss og traktementet og ønskte dei lukke til vidare med det arbeidet dei utfører ved fyret. Ferda vår gjekk attende til Deknepollen og då sjåføren tok til høgre over til Måløybrua skjøna vi at vi hadde meir opplevingar i vente. Det var no det blei Blåtur!

Blåturen

Vi passerte Halnes og Holvik på veg til Vågsvåg. Vi håpa det var Vågsberget som var målet. Og det var det. Vi vart tekne i mot av Ellisiv Heltne, ein ung og flink guide som viste oss rundt inne og ute. Ho var guide på tredje sommaren og fortalde om velmaktsdagar, nedturar og restaurering av Vågsberget. Bygga stod til nedfall på 1980 talet og det vart då bestemt at det skulle satsast på å bygge det om til ein stad der folket kan få innblikk i korleis livet i ei lita bygd kunne påverke livsgrunnlaget gjennom oppturar og nedturar. Etter omvisinga vart det servert sveler og kaffi.

Vågsberget er ein handel- og gjestgjevarstad. Utan vegsamband til Måløy vart Vågsberget ein naturleg stad for handel, det gav reisande ei trygg hamn, og ein plass å overnatte undervegs. Handelsprivilegiet var det viktigaste økonomiske grunnlaget for eigaren av Vågsberget frå slutten av 1600-talet.

Han hadde einerett til å selje ei rekkje varer, der Bergen by var sterkt involvert i vareleveransar som var ettertrakta. Vidare dreiv han med oppkjøp, foredling og vidaresal av fisk. Ofte var fiskaren bunden til å selje til handelsmannen ved at han fekk ta ut varer på kreditt. Bygningane vart rivne og nye vart oppført av Peder Pedersen Tonning, som eigde staden frå 1769 til 1811. Vågsberget si tyding som handels- og gjestgjevarstad gjekk drastisk attende i tiåra etter 1850. Måløy vart meir attraktiv. Dei kunne tilby hamner for større båtar og bygde opp handelsverksemd og fiskemottak som utkonkurrerte Vågsberget. I dag er Vågsberget eit av dei mest komplette og varetekne handels- og gjestgjevarstadane i Norge. Det er sikra for ettertida, og er under restaurering og rehabilitering av Kystmusèet i Sogn og Fjordane. Anlegget, som er freda, skal brukast som museum, kultursenter og overnattingsstad, med moglegheiter til å arrangere kurs, konferansar og selskap.

Vi har fått innsyn i to skattar i nærmiljøet vårt som er verdt å besøke. Vi i reisefølgjet er i alle fall glade for å ha fått tatt del i dette. Vi takkar Thorleif og Håvard for muntre kommentarar og god informasjon undervegs på turen.