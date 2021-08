Nyhende

Dei over 400 elevane ved skulen var samla til valdebatt i Operahuset tysdag. Her stilte partia Sp, V, Raudt, Ap, H, MDG, SV og KrF til frisk debatt. På dagsorden stod tema som fullføringsreforma, distriktsbygging, miljø og klima og rusreforma. Ungdomspolitikarane gjorde sitt beste for å overbeviste elevane om kva parti ein må stemme på ved Stortingsvalet om få veker.