Høyringsmøte - Regional transportplan (RTP)

Nyhende

Ein trygg, berekraftig og nyskapande transportsektor i heile Vestland - dette vil fylkeskommunen sikre gjennom Regional transportplan 2022-2033 for Vestland fylke. RTP er den langsiktige planen for utvikling av samferdslesektoren i fylket.

Den første regionale transportplanen for Vestland fylke, RTP 2022 - 2033, blir vedtatt i fylkestinget i desember 2021.

Hovudmålet for RTP 2022-33 er:

«Vestland skal ha eit effektivt, trygt og framtidsretta transportsystem som legg til rette for klima- og miljøvenleg mobilitet og berekraftig samfunnsutvikling.»

RTP 2022-33 er det øvste plandokumentet for den langsiktige utviklinga av samferdslesektoren i Vestland. Det skal omtale alle delar av samferdsle og transport i fylket, som vedlikehald og utbygging av fylkesvegnettet, sykkel- og gangstiar, Bybanen, reiseområde og båt og ferge. Denne strategiske planen blir vedtatt av fylkestinget i desember 2021.

Måla og strategiane i RTP skal sikre ein trygg, berekraftig og nyskapande samferdslesektor i heile Vestland. RTP vil ha eit kunnskapsgrunnlag der ein ser på utviklingstrekk og framtidige utfordringar på området. Planen skal rullerast kvart fjerde år.

RTP vil også ha eit 4-årig handlingsprogram med oversikt over planlagde tiltak og investeringar i perioden, som blir rullert kvart år.

Planprogrammet for RTP 2022-2033, planen for planen, vart klar hausten 2020 etter offentleg høyring. Eit kunnskapsgrunnlaget med nøkkeltal for Vestland er også ferdig.

Høyring

Eit planutkast til RTP er no til høyring med høyringsfrist 12. september. Høyringsutkastet til planen har fire delar:

Regional transportplan, hovuddokument

Handlingsprogram RTP

Strategi for mjuke trafikantar

Strategi for berekraftig mobilitet

Hovudtema i planutkastet

fylkesvegnettet

mobilitet og kollektivtransport

Miljøløftet

finansiering

nasjonale ansvarsområde