Felles forventningar for styrka norsk matproduksjon

Nyhende

Koronapandemien har vist at verdikjeda for mat og drikke er sterk i Norge, og leverer også i ustabile tider. No ønskjer NHO Mat og Drikke, NNN og Norges Bondelag at trenden med å velgje norskprodusert mat og drikke skal halde fram. Då er det viktig med politisk støtte frå ny regjering og nytt storting, innser dei.