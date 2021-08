Nyhende

Statens vegvesen hadde måndag kontroll av tunge køyretøy på Kjøs. Det vart skrive ut mangellappar for tekniske manglar. Sprekk i frontrute, bremseskiver og lause boltar i svingkrans. Det vart sett ned to bruksforbod. Eit for mangelfull sikring av last og eit for modifisert utløysarararm på svingskive. Eit firma fekk 8.000 kroner i gebyr for manglande bombrikke og ein førar fekk gebyr for manglande vognkort. To førarar fekk åtvaring for mindre brot på køyre og kviletids regelverket.