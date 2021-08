Felleskjøpet opnar – over to mål med varer

Når Felleskjøpet opnar om to dagar kan dei tilby over to mål med varer, både inne og ute. Dagleg leiar gjennom seksten år, Ulf Inge Kjerpeseth, har også nådd eit mål når den nye storstova på Stokkenes er blitt ein realitet.