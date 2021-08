Nyhende

Lærarane toler alt

En vanleg strategi for å sleppe å ta store val, er å delegere valet til andre, slik at det i staden for eitt stort blir hundrevis av små. Dette vart seinast gjort med spørsmålet om vaksiner til lærarar. Sentral politisk styring ved kunnskapsminister Guri Melby kunne tatt eit val som ville gje alle lærarar og elevar like vilkår ved oppstart. I staden blir ansvaret skubba ned på kommunenivå, slik at vi no er i den situasjonen at mange lærarar ikkje er fullvaksinerte før ut i november. Lærarar melder tilbake at dei er redde og utrygge, og at dei opplever å ikkje bli tekne alvorleg i den smittesituasjonen som dei er sett til å arbeide i. Dette inntrykket blir forsterka av at mange skular opnar med grønt nivå, til trass for at smitta har auka blant unge, kombinert med manglande vaksinering av lærarane.

Det hadde kosta svært lite å få vaksinert undervisningspersonell og andre tilsette ved alle skular og barnehagar i landet. For Bergen sin del, ville ein med å bruke den vaksinekapasiteten ein har, klart å vaksinere alle lærarar på ein dag, om ein tar grovt i og reknar om lag ein tredjedel av ein gruppe på om lag 2500 individ, med ein fullkapasitet på 1400 vaksiner pr dag. Spesialpedagogane, logopedane og dei andre spesialistane i støttetenesta har blitt so få etter at det spesialpedagogiske feltet har blitt bygd ned over år, so dei kunne ein klart på eit kvarter. Dette er ikkje ei spissformulering, men heilt tilfelle.

Samstundes ser vi lærarar at det blir møtt med hurrarop når det i Bergen kjem bod om 12000(!) vaksiner til studentane. Det å få studentane friske gjennom ei vilter fadderuke og trygt inn i lesesalen, er dermed langt viktigare enn at lærarar som er smittenær fleire hundre elevar kvar dag, kan gjennomføre oppstart av nytt skuleår. Vi vil ikkje ta vaksiner frå studentane, men det er eit tankekors at vi med samfunnsviktige jobbar stiller lengre bak dei i køa enn dei som faktisk ikkje jobbar endå, og som i kvardagen har stort høve til å skjerme seg for smitte.

Lærarane har gjennomført eit arbeidsår som ei av dei mest smitteeksponerte yrkesgruppene, i lag med helsepersonell og dei som arbeider i servicenæringane. All ære til helsepersonell, men dei har faktisk hygienetiltak og smittevern som del av utdanninga si, lærarane har starta frå bar bakke. Servicenæringane har gjennomført tiltak som har kosta mange aktørar dyrt økonomisk, men dei har eit høve til distansering som lærarane ikkje har, mellom anna med digital tinging og betaling av mat og drikke. Dei store butikkjedene har pleksiglas og mange har sjølvbetent betaling.

I skulen er utfordringane med sosial og fysisk distansering større til lengre ned i klassestega ein kjem, og på småsteget og i barnehage er det rett og slett umogleg å køyre fullskala smittevern utan at det svekker det pedagogiske tilbodet og borna si kjensle av sosial tryggleik. Samhandling med små born er fysisk, vi trøystar, tar på fanget, tørkar naseblod og set på plaster. Ungane treng å møte blikk, andlet og vennlege hender. Likevel blir alle barnehageborn og elevar uansett alder, skorne under ein kam.

Vi har bak oss over eit år med svekka barnehage- og skuletilbod, og det å ikkje prioritere lærarar i vaksinesamanheng, er å ikkje ta verken elevar, barnehageborn og lærarar sin pandemikvardag på alvor. Allereie covid-slitne lærarar ønsker i desse dagar barnehageborn og elevar velkomne til det nye året. Inne i seg har dei klumpen i halsen, og hadde dei hatt ledige hender, hadde dei kryssa alle fingrane dei kunne for at dette skal gå bra. Vi som skal trygge kvardagen for ungane dine og mine, fortener visst ikkje tryggleik for eigen helse. Ved skulestart har smitten blant elevar eksplodert. Lærarane er igjen pandemisk kanonføde. I mellomtida sit tusenvis av fullvaksinerte på heimekontor og lurer på om det er for tidleg med ein kaffi til.