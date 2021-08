MØT TORE STOREHAUG – KrF SIN LISTETOPP I SOGN OG FJORDANE

–Vi må slå ring om dei gode sosiale fellesskapa

– Menneskeverd betyr at alle menneske har ukrenkeleg verdi, og at samfunnet blir fattigare dersom det ikkje blir gitt rom for mangfald. Politikken som blir ført skal sette mennesket i sentrum. Kristeleg Folkeparti (KrF) arbeider for samfunnsmessig likestilling av alle menneske, uavhengig av utgangspunkt.