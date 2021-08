Målkalas i opningskampen for Haugen

Nyhende

Det første kvarteret av kampen var prega av at dette var den første seriekampen på nesten to år. Men det var nok litt meir fasong over Haugen enn det var over Stadlandet i den første omgangen på Klenkarberget. At det vart slik kan også skuldast at begge lag stilte med mange debutantar. Haugen med fem og Stadlandet med fire. Banens yngste spelar var Bjørn Fløde som fyller 15 år litt seinare på året.