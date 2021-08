Første vindmølledelane på plass

Nyhende

– Gjennom eit heilt år har vi stått ved vegen opp til anleggsområdet for vindkraftanlegget og nytta vår soleklare rett til å ytre oss. Bakgrunnen for at vi har gjort det, er at vi ikkje ønskjer inngrep, som det vi no er vitne til, i eit unikt kystnaturområde som vi er veldig glade i, seier Torill Sande og Hildegunn Hagen.