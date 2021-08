Om brusamband og trafikkauke

Nyhende

Nokon gang kan ein få "bakoversveis" av å lese Fjordabladet. I lokalavisa frå fredag 13/8 kan ein lese om synergieffekten av brobygging i distriktet.

Det blir slått fast at det vil bli ein enorm trafikkauke fram emot 2040 dersom tre broprojekt, dels på Sunnmøre og dels her i fylket mellom Lote og Anda vert realiserte.

Og at samferdsleutviklinga styrer samfunnsutviklinga meinar bruforkjempar Odd A. Folkestad. MEN - er dette ein ønskeleg utvikling kan ein spørre seg? Med ein slik enorm trafikkauka som Norconsult skisserar, frå 800 bilar i døgnet til 3500 bilar i døgnet over Nordfjordbrua vil mykje kunne bli forandra i distriktet.





Men kva så med miljø- og klimapåverknad? Er slike ting heilt irrelevante i dette reknestykket - eller tallmagien som eg heller vil kalle det?

Og kva med trivselen til dei som skal bu og arbeide i dette urbaniserte miljøet? Det kan verke som at ein vil tvinge fram ein ytterlegare sentralisering med større einingar og menneske som må pendle hit og dit i mange mils omkrets.

Hvorfor ikkje heller satse på små. og mellomstore bedrifter, private og offentlege, dit mange kan nå på gang -og sykelavstand og med skoler og barnehage innen rekkevidde?





Er det ikkje på tide å stoppe opp og heller prøve å minke bilavhengigheita og transportbehova i den nære framtid, både for miljøet si skyld og for helsa til dei som skal bu og arbeide i området? Har vi ikkje nok stress og tidsklemme for mange familier allerede? Små einingar er ofte å foretrekke framfor store, uansett kva det måtte vere. Små plasser som Nordfjordeid kan miste sin tiltrekkingskraft, dersom det blir ein altfor stor trafikkauke. Mange kan ha søkt seg hit for at få eit alternativ til maset i storbyane. Da må ein ikkje gå inn for å etterlikne dette so mye som muleg med å auke trafikkmengda og la bilane få enda meir å bestemme for utviklinga av samfunnet.