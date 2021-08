Personbil i full fyr inne i tunnel på Strynefjellet

Nyhende

Det var klokka 13:19 tysdag ettermiddag at naudetatane fekk melding om brann i tunnel.

- Det er ein uoversiktleg situasjon. Tunnelen er stengd, opplyste Vest politidistrikt.

Naudetatane er no på staden og jobbar med å skaffe oversyn.

- Det er framleis ukjent hendingsomfang. Luftambulanse er på staden og også redningshelikopter er sendt mot staden, melder Vest politidistrikt.

Brannvesen stadfestar at dei no er framme, og at dei køyrde inn mot brannstaden.

- Det er full fyr i personbil ca 1-2 km inne i Oppljostunnelen., stadfestar brannvesenet.

Det skal ikkje vere røyk på vestsida av tunnelen, og brannviftene går mot aust.





SISTE:

Alle fem personar som var i køyretøyet er ute av tunnelen, vakne og bevisste. Dei blir sett til av helsevesen på staden. Naudetatane jobbar vidare med å søke gjennom tunnelen, opplyser Vest politidistrikt.

110 Vest melder at brannvesenet har kontroll på bilbrannen, og at etterslukking pågår.