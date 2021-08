Ingen kvinner på stortingsbenken frå Sogn og Fjordane

Nyhende

Det er i alt reelt sett ni parti som kjempar om dei fire stortingsplassane frå Sogn og Fjordane. Av dei ni listetoppane er det berre ei kvinne – Hege Lothe (SV). Til overmål har to parti; Senterpartiet og Høgre prestert å ha to menn på dei to første plassane på listene sine. Seks parti har menn som listetoppar, og kvinner på andreplass. Såleis vert kjønnsfordelinga på stortingsbenken historisk skeiv.