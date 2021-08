Ikkje-digitale har mange hindringar i kvardagen

Nyhende

– Eg har ikkje noko mot desse datagreiene, men det er til for dei som kan bruke det. Dei som ikkje kan bruke det, dett heilt ut, og det er heilt feil. Eg synest det er merkeleg at samfunnet skal tre det ned over hovudet på oss når vi ikkje kan bruke nett, seier Andreas Moldskred, frå Flø i Ulsteinvik (69).