363 unge på sommarskule i Stad kommune

Nyhende

På grunn av korona og lite aktivitet for barn og unge, gjekk Utdanningsdirektoratet/Kunnskapsdepartementet i vår ut med tilbod om midlar til kommunar som ville gjennomføre sommarskule. Stad kommune fekk litt over ein million kroner, og lyste ut til saman 17 kurs, fordelt over dei fleste vekene i sommarferien.