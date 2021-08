363 unge på sommar-skule i Stad kommune

Nyhende

På grunn av korona og lite aktivitet for barn og unge, gjekk Utdanningsdirektoratet/Kunnskapsdepartementet i vår ut med tilbod om midlar til kommunar som ville gjennomføre sommarskule. Stad kommune fekk litt over ein million kroner, og lyste ut til saman 17 kurs, fordelt over dei fleste vekene i sommarferien.

I førre veke blei det siste kurset gjennomført, padling, kunst og friluftsliv i Heggjabygda. Dermed har 363 unge frå første til tiande klasse gjennomført sommarskule i år, fordelt på 15 ulike kurs.

Håpar på neste år

Arild Vonheim, prosjektleiar for sommarskulen, seier at tilbodet har vore ein suksess.

–Vi har fått gode tilbakemeldingar frå både arrangørar, deltakarar og foreldre. Dette gjer til at vi også ønskjer å gjennomføre tilbod med både sommarskule og sommarjobb neste år, men det er avhengig av at vi får midlar, frå staten og andre. Ut ifrå kor bra dette har fungert i år, vil vi arbeide for å få realisert same tilbodet neste år. Medan sommarkursa har fått midlar frå Udir, er det Gjensidigestiftinga som har støtta sommarjobbtilbodet, seier Vonheim som ikkje minst er nøgd med modellen med ulike sjølvstendige arrangørar.

– At dei ulike arrangørane av kursa sjølve tok på seg arbeidet med alt frå påmelding til gjennomføring, har vore gunstig for oss. Det har ført til mindre arbeid med organisering for kommunen, og dessutan at vi opplever at arrangørane gjerne vil vise fram tilbodet sitt, seier Vonheim som opplyser at det også kan bli liknande tilbod i haustferien.













Haustferieskule

Tilbodet om låtskrivingskurs/musikkproduksjon blei ikkje gjennomført i veke 25 som først planlagt. Planen er no å gjennomføre dette kurset i haustferien, der mellom andre Aleksander Raftevold og Maren Holmgren vil vere med som instruktørar. Vonheim opplyser at tilbod om påmelding her vil kome etter kvart. Det kan også bli andre mindre tilbod i haustferien.





212 kommunar

I år var det 212 kommunar over heile landet som fekk midlar til sommarskule.