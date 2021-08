Må vente på betre tider

Nyhende

Før Gloppen kommune hamna i Robek hadde dei ei formulering i budsjettvedtaket for 2021, som skulle gje støtte til bygging av vernebygg/formidlingsbygg for Holvikejekta på Sandane. Bygget er kostnadsrekna til 33 millionar kroner, og er planlagt oppført for å ta vare på den 140 år gamle jekta, som er den største eksisterande jekta i Nord-Europa.