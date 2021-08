Nyhende

Det var søndag klokka 17.35 at politiet fekk melding om trafikkulykke. Ein bil har køyrt i autovern etter å ha kryssa over i motgåande køyrefelt.

Det er snakk om ei singelulykke i 80-sona på rv 15. To personar sat i ulykkesbilen.

Vest politidistrikt opplyser at trafikken passerer forbi, og at naudetatane no er på veg.





Siste:

Bergingsbil er rekvirert.

Berre personane framstår uskada, opplyser Vest politidistrikt.