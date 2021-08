Brann i hagesenter

Nyhende

Klokka 20:41 laurdag kveld fekk 110-sentralen melding om brann i eit hagesenter i Gloppen. Det vart opplyst å vera full fyr i eit drivhus, og at det kunne vere fare for spreiing til ein låve. Kort tid etter at brannen var meldt melde brannvesenet at brannen var dempa og at spreiingsfaren var under kontroll. Klokka 21:17 vart det meldt at brannen var sløkt, og at ettersløkking vart utført. Ingen personar vart meldt skada i samband med brannen. Ukjent skadeomfang i og rundt drivhuset.