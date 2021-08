Vips, så var brura vakker til oppunder hårgarden - Bevar Seljesanden. Del 2.

Nyhende

Fjordabladet tok inn Bevar Seljesanden i Ordskifte 27. juli. Så var NRK sin sommarbåt, «Statsraad Lemkuhl», ventande. Seljeværingar som ville vise bygda frå si beste side, som er sjøsida, gikk i gang med å sminke brura. Eit tjuetal personar med river og sekker raka tare. Dei hadde nok gjort det før. Kommunen vart kontakta og stilte med folk og traktor med hengar. Vips, så var brura vakker til oppunder hårgarden. Gras, starr og strandmelde ligg framleis over øvste flodamålet. Der krevst det grøvre reiskap enn river for å få alt vekk. Vestnes kommune plar gå i gang med silosvans eller steinsvans på sandstrendene sine, seiest det. Der har Stad kommune noko å lære, forstår vi.

Sidan forrige innlegg kom på trykk, har eg nærlese Fjordabladet sin artikkel 4.juni om at hotellplanane her i bygda tek form og at tomta ved Seljesanden skal «fyllast med innhald». Så står det og at Vestland fylkeskommune: « ..i utgangspunktet var negative til strandpromenade langs Seljesanden». Naturlegvis var statsforvaltaren det, for der ser dei nok at likare strandpromenade enn Seljesanden finst ikkje på lang lei. Ein må kunne håpe at synspunktet vert halde fast ved. «Så helt autentisk» sa ein turist om sanden vår nyleg. Ja, det er han, men berre fram til maskiner får gå i gang. Stad kommune uttrykker 4.juni ynskje om å «bevare mest mogeleg av strandsona». Mitt ynskje er at Seljesanden må vere heilt urørd og bli velstelt. Då er brura vakker lenger enn på bryllupsdagen.

Kven som skal ha glede av ein strandpromenade oppe på muren langs sanden, er ikkje godt å vite. Det er iallfall ikkje dei som samlast på sanden for å nyte sola. Dei treng ikkje å ha glanande turistar eit par meter høgare oppe. Men om det no kjem ei rås eller ein «promenade» der, må iallfall ein spade bli kalla ein spade. Glaneråsa er ein god arbeidstittel, som det går an å håpe aldri vert bruk for.