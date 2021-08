Nyhende

Du treng heller ikkje å gå langt for å finne bæra. Blåbær og bringebær finn ein i skog og mark ganske nær, men for å finne molte må ein nok gå litt lenger. I år synest naturen å vere ekstra gåvmild, etter ein fantastisk sommar så langt. I fjor med ein kald vår var det mange plassar heilt fritt for molter.