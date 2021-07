Samlokalisering i Førde er best

Nyhende

Ved dagens organisering er det fleire oppmøtestadar, og ordførarane peikar på at det er ein styrke at publikumstilbod er lokalisert nært der folk bur, og dei meiner at det bør sitte langt inne å gjere tenestene mindre tilgjengelege. Dei argumenterer med at det med dagens digitale løysingar må vere fullt mogleg å organisere tenesta som éi teneste, men likevel vere desentralisert.