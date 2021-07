97 smitta dei siste fire dagane

Nyhende

Volda kommune melde i går kveld at Ørsta og Volda i løpet av dagen totalt hadde fått 16 nye personar med positiv koronatest. Totalt er no 97 personar registrert smitta dei siste fire dagane.

Kommunen melde tidlegare på dag i går at dei jobbar på spreng for å få testa alle og vil halde fram med testing gjennom heile helga. I løpet av fredagen vert det tatt over 700 testar i Hovdebygda. Dette har ført til ein del kø, men kommunen og politiet har vore på staden for å organisere bilkøa.

Den store utfordringa er framleis arbeidet med smittesporing med så høge smittetal som ein har no. Kommunane ønskjer i det lengste å unngå å måtte stenge ned lokalsamfunna Ørsta og Volda.

Volda kommune melder restaurant til politiet etter smitteutbrot Restauranten og utestaden MyKitchen i Volda er meldt av kommunen etter smitteutbrotet.

Folk vert bedne om å vere med på dugnad og oppmodar framleis

•folk om å redusere sosiale møte, utanom familie og nære, til eit minimum

•arrangørar vert oppmoda om å avlyse alle arrangement i helga

•I tillegg oppmodar ein om å bruke munnbind, der det er vanskeleg å halde 1 meter avstand

•Ver ekstra nøye med dei generelle smittevernreglane