Utviklingslaget ønskjer ei god og langsiktig løysing

– Haldormarkja er eit kinderegg

Hjelle krins utviklingslag har engasjert seg for å få etablert bustadfelt på Haldormarkja, og leiar har på vegner av styret sendt skriv til Statsforvaltaren i Vestland for å opplyse saka og vonleg bidra til at den får ei løysing.