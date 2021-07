Knyter hotellet saman

Nyhende

Per i dag går det ei gangbru mellom Furebuda og Hoddevikbuda som er dei to bygga til hotellet. Denne har vore utan tak, noko som gjorde at ein kunne bli både forblåst og våt når ein gjekk frå eine delen av hotellet til den andre. Med dette vil dei skape ein meir heilskapleg kjensle for hotellet som i hovudsak består av to separate bygg.