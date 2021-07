Møt Geir Oldeide – Listetopp for Raudt Sogn og Fjordane

– Kampen mot forskjells-Norge er vår viktigaste sak

‒ Eg opplever at mange i mitt nærområde, heilt uavhengig av kva parti dei har gitt si stemme til ved tidlegare val, seier at ved dette valet vil dei stemme Raudt. Inntrykket eg personleg har, er at dei meiner at Raudt vil kunne utgjere ein skilnad.