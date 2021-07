Ber om at s-en blir fjerna

Nyhende

Under MiniMalakoff vart det arrangert ein flott konsert på toppen av Naustalkamben. I det meste av omtalen i samband med dette er det namnet «Naustdalskamben» som er nytta. Det er også det som står på skiltet som vart sett opp på Reset i samband med bygginga av dagsturhytta der oppe.

Ørjan Haugland ber om at det riktige namnet, Naustdalkamben, vert brukt. Han liker dårleg at genitivs-s snik seg inn både her og der. Det er fint om dei som har sett opp skiltet endrar til riktig namn, og det same gjeld dei som i ulike samanhengar omtalar den populære turen opp til dagsturhytta.

Men når det er sagt. Ørjan Haugland var til stades under konserten på Naustdalkamben med Sigrid Moldestad og hadde ei fin oppleving.

– Det var ei magisk stemning.

– Då «huldra» avslutta berrføtt på ein stein og med panoramautsikt mot Gjegnen, det var som teke ut av eit måleri. Eg måtte klype meg i armen, seier Haugland som gir honnør og stor takk til Malakoff for å ha kome på å arrangere konsert med Sigrid Moldestad der oppe på Naustdalkamben.