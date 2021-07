Ørsta stenger sjukeheimane for besøk

Nyhende

Hittil torsdag er det meldt om 49 positive koronaprøver i Ørsta og Volda. Arrangørar blir no oppmoda til å avlyse alle arrangement i helga.

– Situasjonen er alvorleg, skriv kommunane.

– Dersom vi skal unngå å sprengje #sporingskapasiteten og med det risikere at smitten spreier seg endå meir, er det svært viktig at kvar og ein av oss gjer det vi kan for å redusere risikoen for smitte dei kommande dagane og i helga. Klarer vi det, kan vi kanskje unngå å måtte vedta lokale forskrifter med skjenkjeforbod og forbod mot å samlast med verknad fór inntil 14 dagar framover, heiter det vidare.

Fleire har vorte smitta etter å ha vore på utestaden My Kitchen i Volda, skriv NRK. Videoar frå utestaden sist helg viser ungdommar tett i tett.

No vurderer Volda kommune å melde utestaden for brot på smittevernreglane, seier ordførar Sølvi Dimmen (Sp) til kanalen.

– Vi vil følgje opp og gjere det som er nødvendig, i dialog med utestaden og politiet, seier ho.

Ørsta kommune har bestemt å stengje alle sjukeheimane for ordinære besøk som følgje av smitteutbrotet, skriv Møre-Nytt.

Alle dei tilsette skal bruke munnbind i pasientnært arbeid, og dette gjeld fram til ny vurdering måndag, skriv avisa.