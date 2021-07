Partiet Sentrum vil redusere bruken av kortsiktig prosjektfinansiering og redusere anbodsutsetjing

Nyhende

Det føregår ei storstila og unødvendig sentralisering i Norge der mykje skuldast utflagging/sentralisering av norske arbeidsplassar. Vi er ein nasjon som ligg langt framme teknologisk med grøne løysingar, god dyrevelferd og trygg mat, og mykje meir kunne bli produsert lokalt med endra rammevilkår.

Eit ferskt eksempel er bygging av nytt opplæringsfarty til vår eigen vidaregåande skule der bygginga ser ut til å hamne i utlandet. Det politiske fleirtalet i Vestland Sp, Ap, SV, MDG, V og Krf kunne nytta handlingsrommet innafor EØS-avtala til å sikre at våre eigne dyktige aktørar kunne fått oppdraget. Då hadde lokale arbeidsplassar, lærlingplassar og inntekt blitt sikra slik også Fellesforbundet har oppfordra til.

Eit anna eksempel som er viktig for utviklinga av norsk landbruk er jordbruksoppgjeret som etter fleirtal mellom Regjeringspartia og Frp resulterte i at ytterlegare 1200 bruk står i fare for nedlegging. Det betyr at fleire bønder må slutte fordi dei ikkje har råd til å lønne inn folk eller seg sjølve.

Det er fortsatt behov for å jobbe med forbetringar slik at vi sikrar ei god og rettferdig forvalting av fellesskapet sine midlar, mellom anna ved å motarbeide urimeleg høg profitt. Samstundes er det viktig at det offentlege stiller krav om at tilsette hos leverandørar og underleverandørar skal ha anstendige løns- og arbeidsvilkår. Kommunar og regionar treng større innverknad på eiga drift med føreseielege budsjett og trygge arbeidsplassar tilpassa oppgåvene.

Den norske samfunnsmodellen byggjer på ein kombinasjon av ansvarleg økonomistyring, sterke partar i arbeidslivet, og universell velferd for alle gjennom velferdsstaten. Aukande sosial ulikskap, gjer at nokre grupper i samfunnet er meir avhengig av velferdstenester.

Partiet Sentrum vil jobbe for betre lokal bærekraft som sikrar busetnad og arbeidsplassar i heile landet. Samstundes er det godt for miljøet, med andre ord ein vinn-vinn situasjon!