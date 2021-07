Eit lite men viktig steg

Nyhende

Dei to siste somrane har vi opplevd at nordmenn har valt å legge ferieturane sine til heimlandet. Dette har ført til at nokre av våre mest besøkte destinasjonar har fått ekstra utfordringar. Vi både høyrer og les om at ein på ein del populære destinasjonar ikkje har plass til alle som ønskjer å kome. Litt pussig kanskje for eit land som har så mykje plass å by på. Men det handlar i stor grad om at vi alle skal til dei same plassane. Om det vere seg Sommarland i Bø eller Dyreparken i Kristiansand. Vi bur i flokk og vi reiser i flokk, slik er det berre. I tillegg har vi dei to siste sommarferiane hatt ein del ekstra viktige reglar som vi må halde oss til grunna i pandemi og smittesituasjon.