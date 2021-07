Festivalsjefen er superfornøgd

Nyhende

– Det har blitt så bra som vi kunne håpe på. Det har vore ei lang og fin veke med mange musikkopplevingar og eit fantastisk fint samhald, og til trass for at vi er inne i ein pandemi har vi klart å gjennomføre ein festival som vi kan vere stolte over, seier festivalsjef for Malakoff, Arnt-Ivar Naustdal, når Fjordabladet snakkar med han medan han er i gong med å rydde opp etter festivalen.