Ansvar for vaffelbua

Nyhende

I tillegg til å drive restauranten på Vestkapp, har drivarane av restauranten fått opp ei vaffelbod, der dei som berre skal ha seg is og kaffi kan handle, medan dei som skal ha seg ein betre middag kan nytte restauranten i Vestkapp-huset. Beate Honningsvåg har ansvaret for å servere steikte vaflar med is og god bærsaus. – Det er ein kjekk jobb når det er mykje folk og så flott vêr som det vi har i dag, seier Beate til Fjordabladet.