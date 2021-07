Har merka turstiar på oppdrag frå kommunen

Nyhende

Prosjektleiar Arild Vonheim har hatt ansvar for sommarjobben til desse ungdomane. Han leiar no eit omfattande prosjekt der dei kartlegg og skriv om dei mange turstiane og fjellturane som er å finne i Stad kommune. Han seier boka kjem ut kring november, og vert årets julegåve for dei som bur i Stad.