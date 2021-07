Nyhende

Det er sendt ut gult varsel for skogbrannfare for Vestlandet sør for Stad. Det skal vere lokal skogbrannfare, spesielt i indre strøk på Vestlandet sør for Stad. Dette gjeld også i Stad, ifølgje Yr.

Vegetasjon kan lett bli tent på og store område kan bli råka.

Det gule varselet gjeld frå fredag 23. juli til søndag 25. juli.