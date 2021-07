Gateordførarkontor for 10. år på rad

Ordførar Alfred Bjørlo (V) i Stad kommune flyttar denne veka kontoret ut i Eidsgata på Nordfjordeid for 10. sommar på rad. I år blir Stad kommune sitt gatekontor saman med Eid Frivilligsentral i nye lokale i Eidsgata 9. Her vil ordførar Alfred Bjørlo og varaordførar Siri Sandvik bli å treffe kvar dag, samtidig som det blir aktivitetar og tilbod for born, ungdom og eldre.